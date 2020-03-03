شكرا لمتابعة خبر عن لقاءات رفيعة وتحركات خارجية للوزير الميسري .. 3 دول عربية تعلن استعدادها دعم الداخلية اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقرير بآخر مستجدات الجوف .. خطة عسكرية محكمة وتوجيهات عليا ومعارك عنيفة لاستعادة الحزم (تعرف على خارطة السيطرة للطرفين ومصير العكيمي) وكالة دولية تكشف موقف التحالف العربي من عملياته العسكرية في محافظة الجوف عدن..أغتيال قيادي أمني بالمجلس «الإنتقالي» ”حزم الجوف“ تتحول الى ”مدينة أشباح“ بعد سيطرة الحوثيين عليها.. انتهاكات وعمليات نهب وسطو وفوضى غير مسبوقة (تقرير بتفاصيل الوضع الكارثي بمدينة الحزم)

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