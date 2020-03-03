شكرا لقرائتكم خبر عن الله أكبر .. الجيش الوطني ورجال القبائل بقيادة أسد الجوف اللواء العكيمي يجبرون الحوثي على اعلان الهزيمه في الجوف كأمر واقع الحدوث في اي لحظة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 01:41 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أرجئت جماعة الحوثيين بيانها العسكري المزمع إعلانه يوم الإثنين، على وقع تطورات عسكرية في محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وأكدت مصادر خاصة لـ"يمن برس" أن تجدد المعارك في محيط مركز محافظة الجوف بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين أجبر الأخيرة تأجيل البيان الذي سيكشف تفاصيل ما وصفته بالمعركةالكبرى والذي كان من المقرر أن تعلنه يوم الإثنين.

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وأوضحت المصادر إن مواجهات عنيفة تدور منذ مساء الإثنين بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين في منطقة الندر شرقي مديرية الحزم مركز محافظة الجوف وأجزاء من مديرية مجزر شمال محافظة مأرب.

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وأشارت إلى أن القوات الحكومية شنت هجوماً واسعاً باتجاه مديرية الغيل وسوق الاثنين ومناطق السلمات وبراقش ومحيطها حيث لاتزال تدور معارك حتى اللحظة.



ويوم الإثنين، شنّ طيران التحالف بقيادة السعودية، غارات جوية مركزة على تجمعات وآليات الحوثيين في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي إن العمليات العسكرية في محافظة الجوف شمالي اليمن بين القوات الحكومية مسنودة بالتحالف، والحوثيين مستمرة.

وأضاف المالكي في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن العمليات في الجوف "لا تزال جارية" دون تقديم المزيد من التوضيح.

وكان الحوثيون قد أعلنوا منتصف نهار يوم الأحد عن بيان وصفوه بـ"المهم" خلال ساعات لمتحدث قوات العسكرية قالوا إنه سيعلن خلاله تفاصيل "عملية عسكرية كبرى".

يأتي ذلك عقب سيطرة مسلحي الجماعة، على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية بعد معارك ضارية مع القوات الحكومية.

