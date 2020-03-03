شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : حقيقة ..تقدم ميلشيا الحوثي إلى مديرية رغوان 10كم شمالي مدينة مأرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 02:10 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر عسكرية حقيقة ما تردد عن تقدم ميلشيا الحوثي في مديرية جديدة من مديرية محافظة مأرب على تخوم مركز المحافظة، بعد ساعات من سيطرتهم على مدينة الحزم الاستراتيجية مركز محافظة الجوف.

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ونفت المصادر لـ " اليمني اليوم " تقدم ميلشيا الحوثي إلى مديرية رغوان 10كم شمالي مدينة مأرب معتبرة ان ما تردد في هذا الصدد مجرد تسريبات صادرة عن اعلام الميلشيا .

