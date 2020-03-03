شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن مصرع ابن خال عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وهو يقاتل في صفوف الحوثيين"تعرف عليه وعلى مهامه القذرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 01:57 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال نشطاء ان سيف الزبيدي الضالعي ابن خال عيدروس الزبيدي لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف الحوثيين. وذكر الناشط صالح منصر اليافعي في تغريدة على تويتر رصدها محرر ” يمن اتحادي” ان سيف الضالعي قتل اثناء مشاركته القتال في صفوف الحوثيين. Advertisements واكد اليافعي ان سيف هو ابن خال عيدروس الزبيدي رئيس المجلس ألانتقالي الجنوبي. ويتهم الكثير من اليمنيين الحوثيين والانتقالي بالتنسيق السري وتزويد الانقتالي للحوثيين بالاسلحة والمعدات الثقيلة.



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