شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الحوثيون في هذه الاثناء يبدأون الزحف باتجاه معسكر "اللبنات" أكبر قاعدة عسكرية للجيش في الجوف..حبا في الله لا تنسحبوا تكتيكيا ,واجهوا او سلموا بلا دماء بلا وجع ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/03 الساعة 01:33 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مراسل وكالة دولية، عن بدء مليشيا الحوثي لعملية عسكرية باتجاه أكبر قواعد الشرعية في محافظة الجوف.

ونشر “فارس الحميري” وهو مراسل وكالة شينخوا الصينية في اليمن، تغريدة على "تويتر" رصدها (أحداث نت) قال فيها: "الحوثيون يبدأون عملية عسكرية باتجاه معسكر "اللبنات" أكبر قاعدة عسكرية تتمركز فيها القوات الحكومية في محافظة الجوف". Advertisements وفي تغريدة أخرى، أوضح الحميري، بأن مليشيا الحوثي، منعت من تبقى من الأسر في حزم الجوف من مغادرة المدينة، كما قتلت رجل - رفض توجيهاتهم - حاول مغادرة المدينة مع أسرته. وأكد بأن الحوثيون اقتحموا منازل ضباط وموظفين حكوميين، وتعرضت ممتلكات خاصة لعمليات سطو، كما أجبروا التجار على فتح محالاتهم التجارية.



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كانت هذه تفاصيل خبر عااااجل : الحوثيون في هذه الاثناء يبدأون الزحف باتجاه معسكر "اللبنات" أكبر قاعدة عسكرية للجيش في الجوف..حبا في الله لا تنسحبوا تكتيكيا ,واجهوا او سلموا بلا دماء بلا وجع ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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