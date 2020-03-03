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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : الحوثيون يحذرون المواطنيين في مأرب بالإنصراف من الأماكن القريبة من المواقع العسكرية خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة

قالت مصادر قبلية ان قوات الحوثيين نفذت عملية التفافية مفاجئة على مدينة مأرب , وبدأت قواتهم المتقدمة من محافظة الجوف بالتوغل في مديرية رغوان بمحافظة مأرب. جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements واضافت المصادر ان الحوثيين تقدموا من محافظة الجوف وتوغلوا في مديرية رغوان لتفتح جبهة جديدة باتجاه مدينة مأرب . واشارت المصادر الى ان تلك التحركات تأتي في وقت بواصل مشائخ وشخصيات قبلية جهودهم لتجنيب مدينة مأرب المواجهات المسلحة . في الاثناء تشهد مدينة مأرب استنفار أمنيا وعسكريا من قبل الوحدات الامنية والعسكرية التابعة لحكومة هادي . وقالت مصادر مطلعة ان قوات الأمن المركزي والنجدة والشرطة العسكرية منشرة بشكل كبير ومكثف في الحزام الامني لمدينة مأرب , وكذا داخل المدينة . واضافت المصادر ان بعض النقاط تقع بالقرب من بعضها ولا تبعد اكثر من 100 متر . وأشارت المصادر ان المدرعات تنتشر في الطرق الرئيسة والفرعية في مأرب . ولفتت المصادر الى ان قوات تابعة لعلي محسن الاحمر قدمت من معسكر الرويك إلى مدينة مأرب , وقاموا بنصب نقاط في منطقة الرملة عند صحن الجن وخلفه , وقامت بمصادرة الأسلحة والأطقم من القوات المنسحبة من الجوف اعتقال البعض من مسلحي القبائل .

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