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عدن - ياسمين التهامي - “الزواج عندنا بالكويت مثل البطيخة”.. “شاهد” تصريحات إعلامية كويتية تفجر جدلا واسعا

أثارت الكويتية يسرا محمد ـ تعرف نفسها على أنها إعلامية ـ جدلا واسعا بتصريحاتها عن الزواج، في آخر ظهور لها على قناة ” بي بي سي عربي”.

وفي الحلقة الماضية من برنامج “دنيانا” على شاشة “بي بي سي عربي” شاركت يسرا محمد ناشطات أخريات، الحوار حول الزواج وأسباب ارتفاع معدلات الطلاق في العالم العربي.

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واعتبرت يسرا في حديثها الذي أحدث ضجة الزواج في الكويت مثل البطيخة، حسب وصفها التي أرادت به انتقاد طريقة الزواج في الكويت.

وقالت:”عندنا في المجتمع الكويتي الزواج مثل البطيخة، عندنا ما في خطوبة وانتي علطول لازم اعتقالات، رؤية شرعية فقط وربما كلمتين على استحياء ما عندنا خطوبة للآن”.

واثارت تصريحات الإعلامية الكويتية غضبا بين الكويتين، معتبرين ذلك إساءة للكويت وسخرية من عادات وتقاليد شعبها.



بي بي سي دنيانا

✔

@BBCdunyana

· 9 س

"الزواج عندنا في الكويت مثل البطيخة"

ماذا قصدت مشاركة #دنيانا يسرا محمد من #الكويت بذلك؟#دنيانا

الحلقة الكاملة على يوتيوب عبر الرابط التالي:

فيديو مُضمّن

علي القرني

@As_Qarni

والأخت يسرا هي احدى البطيخات … الله يجبر مصابه .

١

٧:٠٩ م - ٢ مارس ٢٠٢٠

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بي بي سي دنيانا

✔

@BBCdunyana

· 9 س

"الزواج عندنا في الكويت مثل البطيخة"

ماذا قصدت مشاركة #دنيانا يسرا محمد من #الكويت بذلك؟#دنيانا

الحلقة الكاملة على يوتيوب عبر الرابط التالي:

فيديو مُضمّن

يحيى الشمراني

@c7vQbDXICmLtqH6

عز الله من شاف وجيهكم عاف الزواج

٠

٧:٢٩ م - ٢ مارس ٢٠٢٠

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وشارك في حلقة “دنيانا” مع الإعلامية الكويتية يسرا محمد، يشكاء كامل فنانة تشكيلية من مصر، ومنال خضر ناشطة ممثلة وثقافية من فلسطين وغيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى السيدة مرفت شاذلي من أسوان في مصر وحكايتها مع الطلاق.