شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد توقيفه ثلاثة اشهر.. مطار الريان الدولي يبدأ أولى رحلاته من القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت الخطوط الجوية اليمنية إعادة تشغيل مطار الريان الدولي، وذلك بعد توقفه خلال الثلاثة أشهر الماضية، لتكن أولي الرحلات الجوية يوم 10 مارس الجاري، من القاهرة إلى الريان وأخرى من مطار الريان إلى القاهرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقيفه ثلاثة اشهر.. مطار الريان الدولي يبدأ أولى رحلاته من القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.