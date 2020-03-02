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شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحزام الامني تقبض على مروجين للمخدرات.. صور والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
خاص - عدن
تمكنت قوات الحزام الامني في قطاع (كريتر- المعلا - التواهي) من القبض على متهمين يقومان بترويج كميات من مادة الحشيش المخدرة في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن.
وفي التفاصيل، قال قائد الحزام الامني في قطاع(كريتر- المعلا - التواهي) النقيب أحمد الربيعي :"ضبط افراد الحزام الامني في نقطه مفرق بدر بمديرية خورمكسر سياره مدنية نوع (تويوتا - ايكو) بدون لوحات حيث تم إيقاف السيارة واتخاذ اجراءات التفتيش الروتينية".
وأضاف قائد الحزام الامني في القطاع النقيب احمد الربيعي أن كلا من (م. ن. م) و(ز. ج. ع) كانا على متنها حيث عثر بحوزتهما على ربع كيلو من مادة الحشيش المخدرة كانت مخبأة بطريقة محكمة بالاضافة لمبلغ مالي يقدر بحوالي واحد وثمانون الف ريال".
وأشار النقيب الربيعي أن قوات الحزام قامت بنقل المتهمين. والمضبوطات الى مقر القطاع لافتا أن التحقيقات مع الشابين قد كشفت انهما كانا يقومان بترويج الحشيش بعد شراءه من احد التجار المروجين للمخدرات".
وأفاد النقيب الربيعي بان قوات الحزام الامني اتخذت الاجراءات اللازمة بحق المتهمين وقامت باحالتهما مع المضبوطات الى ادارة امن العاصمة عدن استعدادا لاستكمال ملف القضية وسير الاجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن قوات الحزام الامني في قطاع (كريتر - المعلا- التواهي) نجحت في الكثير من العمليات والقضايا الامنية في تلك المديريات لتساهم الى جانب ادارة أمن العاصمة عدن بترسيخ بحالة الاستقرار واستتباب الامن والامان.
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