شكرا لبحثكم عن خبر رسميا .. الحوثي يعلن مصرع شبخ قبلي كبير في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعي المكتب السياسي لمليشيا الحوثي مقتل الشيخ محمد علي النفيش، احد كبار مشايخ محافظة حجة الموالين للمليشيات . وبثت قناة المسيرة الحوثية قبل قليل بيان النعي وجهته الى اسرة وآل النفيش بمقتل الشيخ علي محمد النفيش، الذي لقي مصرعه في معارك الجوف. Advertisements الجدير بالذكر بأن مليشيات الحوثيين خسرت مئات القتلى والجرحى خلال معارك الجوف الذي تكبدت خلالها قتلى بالمئات .

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