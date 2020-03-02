شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الصورة : اب يقتل نجله دهسا بالسيارة في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *عاجل...* اب يدهس ابنه في منطقة الوهط بمحافظة لحج مما ادى لوفاته. Advertisements المعلومات الوارده بأن الطفل يبلغ من العمر أكثر من سنتين ولم يعلم الاب بأن ابنه وراء السيارة. الصورة

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