شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح يبحث مع وفد مجري دعم المشاريع الانسانية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات بحث وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم، مع مدير المجلس الاستشاري المجري، جابور ماركي، ومدير العمليات الاغاثية في الحكومة المجرية وسفير المجر لدى السعودية دعم المشاريع والبرامج المتعلقة بسبل العيش والتنمية المحلية في المحافظات اليمنية.

وعرض فتح خلال اللقاء ابعاد الوضع الانساني الذي تمر بها اليمن، مشدداً على اهمية الدعم والاهتمام المطلوب من المجتمع الدولي في مساندة جهود الحكومة اليمنية في تقديم الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين. Advertisements وأشار الى أهمية التركيز على برامج ومشاريع التنمية المرتبطة بتعزيز الاستقرار. وناقش اللقاء تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومتين اليمنية والمجرية في كافة المجالات سوى من خلال الدعم المباشر للحكومة اليمنية او من خلال المنظمات المحلية. بدوره اعرب الوفد المجري عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية، مؤكدين امكانيتهم تقديم الدعم والشراكة مع الحكومة اليمنية والمنظمات المحلية في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع في عدد من المحافظات.

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