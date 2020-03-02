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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكمال تناقش تجهيز مراكز للأسر المنتجة بمأرب وتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، اليوم، مع نائب ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان لدى اليمن، نيستور اموهانجي، البدء بتجهيز مراكز الاسر المنتجة المتفق عليها في كل من تعز ومأرب، وإنشاء الوحدة التنفيذية لخطه المرأة وتقديم الدعم اللوجستي والفني لإنشاء الوحدة ودعم الخطة الإعلامية للوحدة و دعم برامج حماية المرأة و توفير مساحات أمنه ودعم قانوني ونفسي.
وأشارت الكمال الى اهمية دعم وتشجيع الاسر المنتجة في كافة المحافظات، لما لها من اهمية كبيرة في المرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن، مؤكدة على ضرورة التكثيف من هذه البرامج وتجهيز مراكز الاسر المنتجة في عدد من المحافظات.
وثمنت الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق والبرامج والمشاريع التي يقوم بتنفيذها، مؤكدة ترحيب الحكومة استمرار الحكومة بتقديم كل الدعم للمنظمات والمانحين في تنفيذ خططهم وبرامجهم الانسانية في اليمن.
بدوره أكد مع المسئول الأممي استمرار الصندوق بتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالصندوق ضمن الخطط المرسومة لذلك، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الجهات ذات الاختصاص.
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