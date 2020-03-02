مناقشة الوضع الأمني في وادي حضرموت وضبط عناصر خارجة عن القانون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

ناقشت اللجنة الأمنية اليوم برئاسة محافظ حضرموت فرج البحسني مستوى الحالة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت وضبط العناصر المتسببة بإقلاق السكينة العامة من الخلايا الإرهابية والعناصر الخارجة عن النظام والقانون.



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وشدد المحافظ على الأجهزة الأمنية تحمل مسؤوليتها في تثبيت الأمن والاستقرار ووضع حد للجرائم المتكررة التي تشهدها المحافظة .. مؤكداً أنه سيتم محاسبة كافة القيادات الأمنية المقصرة في تأدية مهامها.

ووجه المحافظ، مدير الأمن بالوادي والصحراء بتفعيل جميع مراكز الشرطة واستلام النقاط الأمنية الداخلية وتجنيد كادر نسوي وتوزيعهن على النقاط الأمنية، والتعاون مع قائد التحالف بوادي وصحراء حضرموت الذي سيعمل على مساندة ودعم كل الجهود الأمنية وتسخيرها لضبط هذا الملف الشائك، والتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية التي ستوفر المعلومات اللازمة.

وأوضح أنه سيتم رفد المؤسسة الأمنية بضباط كلية الشرطة بحضرموت الذين سيتخرجون قريبا من الكلية.. مؤكدا على السعي الجاد من قبل كافة الجهات من أجل إحداث تغييرات ملموسة في الملف الأمني وتسخير كل الجهود الممكنة واللازمة من أجل إنجاح هذه العمل.