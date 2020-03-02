تقرير استخباراتي يكشف مخططاً إرهابياً يستهدف حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

كشفت تقارير استخباراتية، عن مخطط إرهابي أعده تنظيم القاعدة، للعودة مجدداً لضرب الأمن في مديريات وادي وصحراء حضرموت، عبر عمليات مكثفة.



ورصد التقرير معلومات عن عزم عناصر تنظيم القاعدة جر مناطق حضرموت إلى دوامة العنف والصراع والفوضى.

وحصلت السلطات الأمنية بحضرموت على المعلومات والمخططات السرية للعناصر الإرهابية بعد اختراقها عبر مخبرين.

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ووصفت التقارير الأمنية التي أفصح عنها محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، الاثنين، خلال اجتماع أمني عقد بمدينة سيئون، تحركات العناصر الإرهابية بالخطيرة، مشدداً على عدم السماح ببقاء تلك العناصر تسرح وتمرح داخل مدن الوادي والصحراء.

وقال المحافظ البحسني ـ قائد المنطقة العسكرية الثانية- خلال الاجتماع الذي ضم قيادات الأمن والجيش بحضرموت، "سنحمل المسؤولية لكل مسؤول وسيتحمل كل مسؤول نتيجة تقصيره في أداء واجبه، فلا يمكن أن نقبل باستمرار هذا الوضع الخطير".

وأضاف: "لدينا معلومات استخباراتية دقيقة عن نشاط محموم للتنظيمات الإرهابية، سنقوم بأعمال استباقية ستحد من الأعمال الإجرامية، متطرقاً إلى خطة أمنية جديدة لإنهاء المظاهر المخلة بالأمن والاستقرار ورفع إمكانيات الوادي من الناحية الأمنية".

وأشار المحافظ البحسني إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستوفر كل الإمكانيات الضرورية لأجهزة الأمن والشرطة بمديريات الوادي والصحراء بصورة عاجلة للمساعدة بالنهوض بالمؤسسات الأمنية والشرطية حتى تحد من حالة الانفلات الأمني، داعياً المواطنين إلى التفاعل مع جهود أجهزة الأمن والتعاون معها، مطمئناً المواطنين بأن السلطة المحلية بالمحافظة ومعها كل الأجهزة الأمنية تسعى باستمرار لمعالجة الاختلالات الأمنية عبر خطط محكمة سيلمس المواطن آثارها الإيجابية قريباً.