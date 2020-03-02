جلسة توعوية عن العدالة الانتقالية في مخرجات الحوار في تريم حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 - تريم عقد مكتب وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع مؤسسة بسمة اليوم، جلسة توعوية بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد بمدينة تريم محافظة حضرموت.

Advertisements وناقشت الجلسة بمشاركة 30 مشاركا، تعريفا بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد، والشكل الإداري لمؤسسات الدولة الاتحادية وتوزيع الثروة بين السكان في عموم الأقاليم. وركزت الجلسة حول المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والقضايا ذات البعد الوطني، والمحدّدات الدستورية والقانونية.

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