- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جلسة توعوية عن العدالة الانتقالية في مخرجات الحوار في تريم حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365 - تريم
عقد مكتب وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع مؤسسة بسمة اليوم، جلسة توعوية بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد بمدينة تريم محافظة حضرموت.
وناقشت الجلسة بمشاركة 30 مشاركا، تعريفا بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد، والشكل الإداري لمؤسسات الدولة الاتحادية وتوزيع الثروة بين السكان في عموم الأقاليم.
وركزت الجلسة حول المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والقضايا ذات البعد الوطني، والمحدّدات الدستورية والقانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة توعوية عن العدالة الانتقالية في مخرجات الحوار في تريم حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.