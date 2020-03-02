أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 2 مارس/ آذار 2020 وهي كالتالي:

بالفيديو.. عبث المليشيا بالحديدة بحفر أنفاق وخنادق بين مزارع المواطنين https://www.elyamnelaraby.com/463634/ أهالي الحديدة يستنكرون تفجير شاحنة إغاثة بعبوة ناسفة حوثية https://www.elyamnelaraby.com/463635/ بالصور.. مصلحة الدفاع المدني بتعز تدشن أنشطتها التوعية والإرشادية في المدارس https://www.elyamnelaraby.com/463657/ تعز.. إقرار منح 5 % من الطاقة الإستيعابية في الجامعات والمدارس الأهلية لأبناء الشهداء والمعاقين https://www.elyamnelaraby.com/463664/ Advertisements رسالة نارية من مدير عام شرطة تعز إلى رفقاء النضال والكفاح الوطني https://www.elyamnelaraby.com/463665/ "حضرموت الجامع" تعقد اجتماعها الثقافي الأول بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/463669/ "صحة المخا" يطلق حملة للتوعية بمخاطر كورونا في المدارس https://www.elyamnelaraby.com/463676/ محافظ شبوة يوجه بتشكيل لجنة للبدء بمعالجة ضرر تسرب نفطي https://www.elyamnelaraby.com/463679/ بعد التعليم والصحة.. اهتمام البحسني بالجانب الثقافي بجميع قطاعاتها يكشف جهوده الكبيرة بالمحافطة https://www.elyamnelaraby.com/463680/ وزارة الصحة تصدر تعميما بشأن فيروس كورونا وتنشر أرقاما لتلقي البلاغات https://www.elyamnelaraby.com/463682/

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