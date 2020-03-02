شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لحج.. لجنة وزارية تباشر تقييم احتياجات مستشفى "يهر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات باشرت لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور جلال باعوضه، اليوم عملية التقييم المتكامل لاحتياجات مستشفى "يهر" بمحافظة لحج.

Advertisements حيث زارت اللجنة المستشفى واطلعت على اقسامه واحتياجاته ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وستتولى اللجنة تقييم احتياجات المستشفى من المعدات والمستلزمات والكادر الطبي والفني والتمريضي، بالإضافة إلى الموازنة التشغيلية واعتماد المستشفى رسمياً ضمن مرافق وزارة الصحة.

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