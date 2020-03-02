شبوة.. انطلاق دورة تدريبية لـ 144 متطوعة بصحة المجتمع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365 - شبوة
بدأت في مدينة عتق بمحافظة شبوة، اليوم، دورة تدريبية لنحو 144 من متطوعات صحة المجتمع بعدد من مديريات محافظة شبوة.
وتهدف الدورة على مدى ستة أيام إلى إكساب المتدربات من مديريات جردان ونصاب وبيحان وعين ورضوم والروضة العديد من المعارف والخبرات العملية حول دور متطوعة صحة المجتمع في تحسين الوضع الصحي والتغذوي للأمهات والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم ونشر الوعي والتثقيف الصحي والتغذوي في أوساط المجتمع، والإكتشاف النشط لحالات سوء التغذية ونظام الإحالة إلى المرافق الصحية للحالات المصابة بذلك وغيرها من المعارف والخبرات الخاصة بعمل ونشاط متطوعة صحة المجتمع.
وأكد مدير عام مكتب الصحة والسكان في شبوة الدكتور عيدروس بارحمة، ومدير التغذية الصحية بالمكتب مبارك المرزقي والمشرف المركزي على الدورة أحمد الروقي، أهمية الدورة في المساهمة بتحسين الوضع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمجتمع .. مشددين على أهمية الاستفادة المثلى من مخرجات الدورة وتطبيقها على الواقع العملي.
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