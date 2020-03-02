شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة مشاريع البرنامج السعودي لدعم قطاع الزراعة في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد القميري، اليوم، مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس عبدالله باسليمان، مشاريع البرنامج لقطاع الزراعة ودعم المزارعين والمشاريع الزراعية المستقبلية في المهرة.



وتطرق اللقاء إلى الاستعداد لموسم القمح الذي تمت زراعته في منتصف شهر نوفمبر الماضي بدعم وتمويل من البرنامج السعودي، ووضع خطة لكيفية متابعة المحصول والاستفادة من إنتاجه في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمزارعين وتجهيز الاحتياجات المطلوبة لتسهيل عملية الحصاد من معدات وغيرها.

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