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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تصدر تعميما بشأن فيروس كورونا وتنشر أرقاما لتلقي البلاغات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365 - عدن
أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان من مقرها بالعاصمة عدن تعميما بشأن فيروس كورونا.
وجاء في البيان الذي تابعه "الخليج 365":"يتطلب نشر المعلومات الوقائية في كافة المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي ووكالة سبا، اضافة الى الشريط الاخباري بالقنوات الفضائية، والخط الساخن للابلاغ عن اي حاله اشتباه بكورونا.
وأشار المصدر إلى أن يمكن الابلاغ عن اي حالات اشتباه على الارقام التالية:
الرقم المجاني 195
الارقام الثابتة
02358260
02358259
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