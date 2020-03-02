شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تصدر تعميما بشأن فيروس كورونا وتنشر أرقاما لتلقي البلاغات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان من مقرها بالعاصمة عدن تعميما بشأن فيروس كورونا.



وجاء في البيان الذي تابعه "الخليج 365":"يتطلب نشر المعلومات الوقائية في كافة المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي ووكالة سبا، اضافة الى الشريط الاخباري بالقنوات الفضائية، والخط الساخن للابلاغ عن اي حاله اشتباه بكورونا.

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وأشار المصدر إلى أن يمكن الابلاغ عن اي حالات اشتباه على الارقام التالية:

الرقم المجاني 195

الارقام الثابتة

02358260

02358259