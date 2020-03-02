اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزارة الصحة تصدر تعميما بشأن فيروس كورونا وتنشر أرقاما لتلقي البلاغات

0 نشر
اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تصدر تعميما بشأن فيروس كورونا وتنشر أرقاما لتلقي البلاغات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

وزارة الصحة تصدر تعميما بشأن فيروس كورونا وتنشر أرقاما لتلقي البلاغات

الخليج 365 - عدن

أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان من مقرها بالعاصمة عدن تعميما بشأن فيروس كورونا.

 

وجاء في البيان الذي تابعه "الخليج 365":"يتطلب نشر المعلومات الوقائية في كافة المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي ووكالة سبا، اضافة الى  الشريط الاخباري بالقنوات الفضائية، والخط الساخن للابلاغ عن اي حاله اشتباه  بكورونا.

Advertisements

 

وأشار المصدر إلى أن يمكن الابلاغ عن اي حالات اشتباه على الارقام التالية:

الرقم المجاني 195

الارقام الثابتة

02358260

02358259

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تصدر تعميما بشأن فيروس كورونا وتنشر أرقاما لتلقي البلاغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا