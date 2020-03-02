بعد التعليم والصحة..  اهتمام البحسني بالجانب الثقافي بجميع قطاعاتها يكشف جهوده الكبيرة بالمحافطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

خاص_الخليج 365

يومياً بعد يوم تتوالى انجازات محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، والذي انتقل من مرحلة التحرير للتعمير، فقد كان للجانب الثقافي بحضرموت اهتماماًُ كبيرة بتوجيهاته ، فقد نظم اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع محافظة حضرموت في قاعة الاتحاد بالمكلا - حي العمال محاضرة عن الشاعر الكبير حسين بن أبي بكر المحضار - رحمه الله - بعنوان "شعر المحضار الوجد المتجدد" ، وأسهم فيها الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ و صالح حسين الفردي عرضا فيها لجوانب من شعر المحضار بالقراءة النقدية اللغوية والتحليل، تلى المحاضرة نقاش حيوي بين الأساتذة الحاضرين والمحاضرين.



كما أُطلقت على القمر الصناعي المصري "النايل سات" منتصف ليل الأربعاء 20 فبراير 2020م، شارة تلفزيون حضرموت رسمياً على تردد"11137" استقطاب رأسي وبمعامل ترميز " "27500 ، بمباركة من الحكومة وقيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي بارك إطلاق القناة، معتبراً إياها إنجازاً كبيراً لحضرموت.

وبهذه المناسبة أقامت إدارة القطاع حفلًا لطاقم التلفزيون تبودلت فيه التهاني بهذا المنجز الإعلامي الجديد والمهم لحضرموت والوطن، الذي أصبح حقيقةً ماثلةً للعيان بعد أن ظل حلماً يراود أبناء محافظة حضرموت لسنواتٍ طويلة.

وأكد رئيس قطاع تلفزيون حضرموت مجاهد سالمين بن علي الحاج على ضرورة التكاثف والتعاون بين كوادر ومنتسبي القطاع كافة، وشحذ الهمم والعمل دون كلل من أجل إنجاز مرحلة البث التجريبي من خلال العمل على تنفيذ الخطط والبرامج المعدة وفقاً للجدول الزمني المعد لها تمهيدًا للولوج إلى مرحلة البث الرسمي للقناة.

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كما اختتم نادي الطلاب الحضارم بالسودان دورته لعام 2019 بقاعة معهد تدريب الضباط بالخرطوم، وفي الندوة الثقافية والحفل الفني والتكريمي الذي بدء بآيات عطرة من القرآن الكريم بتلاوة الشيخ خالد باوزير ثم النشيد الوطني اليمني والسوداني بعد ذلك ألقى رئيس النادي الأستاذ أديب بريكان كلمة رحب بالحضور والضيوف والطلاب الأوائل والخريجين ونوه بالعلاقات التاريخية بين جمهورية السودان الشقيقة مع الجمهورية اليمنية بصورة عامة ومع حضرموت وشعبها بصورة خاصة على كافة الأصعدة مشيرا إلى مساهمات العديد من أفاضل السودانيين الذين قاموا بأدوار مهمة في حضرموت.

وعبر الأستاذ أديب خلال كلمته عن فائق شكره و امتنانه لأهل الخير والإحسان وخص بالذكر الشيخ المهندس/ عبدالله أحمد بقشان على تكرمه برعاية هذا الملتقى.

وخلال الحفل قدمت ندوة ثقافية كانت بعنوان: حضرموت والسودان - قراءة في العلاقات العلمية والتعاون المستمر.

كما دشن رئيس اللجنة التنسيقية العليا للاحتفالات بالذكرى السادسة للهبة الشعبية الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع فضيلة القاضي أكرم نصيب العامري رئيس مكتب المؤتمر الجامع بحضرموت الوادي والصحراء البث التجريبي لقناة صدى الجامع الفضائية المحلية التابعة لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع عبر شبكة صفاء الرقمية مؤقتا على تردد القناة 12550 - H – الترميز 35000 .

و في تصريح لفضيلة القاضي العامري اكد بأن تدشين القناة المحلية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء يأتي تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية , لهدف مواكبة ونقل وبث الانشطة والفعاليات والاحتفال المركزي الكرنفالي للموروث والفلكلور الشعبي التي ستشهده مدينة سيئون عصر اليوم والفعاليات المصاحبة بالذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية التي تقام فعالياتها لأول مرة بوادي حضرموت بمدينتي سيئون والقطن.

واضاف فضيلة القاضي العامري بأن تدشين قناة صدى الجامع من قبل مكتب مؤتمر حضرموت الجامع يأتي على طريق إنشاء القناة الرسمية الفضائية لمؤتمر حضرموت الجامع لهدف ابراز هوية وتاريخ وموروث حضرموت للعالم إضافة الى شرح وبلورة مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وزيادة الوعي للمجتمع بحقوق حضرموت , والاهتمام بمختلف الانشطة والفعاليات للمؤتمر وكل ما يعتمل بحضرموت ساحلا وواديا.