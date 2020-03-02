شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تنبيه هام للمواطنين من وزارة الصحة بشأن المصابين بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نبهت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، بشكل عاجل وهام للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد. جديد "الخليج 365" Advertisements واعلنت الوزارة في التنبيه عن (خط ساخن)، من أجل الابلاغ عن اي حالة اشتباه بكورونا، عبر غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة العامة والسكان. وعممت الوزارة ارقام الخط الساخن للابلاغ عن اي حالة مشتبهة بكورونا عبر الارقام التالية: الرقم المجاني 195 الارقام الثابتة 02358260 02358259

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