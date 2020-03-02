شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات غير متوقعة للوقاية من كورونا.. معظمها يزرع في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرعاية الصحية | التغذية

جديد "الخليج 365"

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بعض الأطعمة تساهم في تقوية جهاز المناعة في الجسم وزيادة كرات الدم البيضاء التي تكافح العدوى، وبالتالي تحمي من الإصابة بالفيروسات وخاصة فيروس كورونا الذي أصبح محور قلق العالم الآن، ومن أبرز تلك الأطعمة:

1- الحمضيات:

تحتوي الفواكه الحمضية على فيتامين “سي” الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، كما يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تعمل على مكافحة الأمراض والالتهابات، ولا يستطيع الجسم إنتاج فيتامين “سي” تلقائيًا لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي عليه، مثل: الغريب فروت، والبرتقال، واليوسفي، والليمون.

2-الفلفل الأحمر:

يحتوي الفلفل الأحمر على ضعف ما تحتويه الثمار الحمضية من فيتامين “سي”، كما أنه مصدر غني للبيتاكاروتين، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز جهاز المناعة لمقاومة الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم، وخاصة الأمراض التي تنتشر بفصلي الخريف والشتاء، بسبب نشاط البيكتريا والفيروسات.

3-البروكولي:

يحتوي البروكولي على الفيتامينات والمعادن، ومن أبرزها فيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى نسب عالية من مضادات الأكسدة والألياف الأخرى، ويعد البروكلي من أكثر الخضروات صحة للجسم، ويمكن تناوله بالعديد من الطرق، ويساهم البروكلي في رفع جهاز المناعة في الجسم لمقاومة الأمراض.

4-الثوم:

يساهم الثوم في رفع مناعة الجسم للحد من الإصابة بمختلف الأمراض، كما أقر المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية الأميركي أنه يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين، ويسبب تعزيز مناعة الجسم بسبب احتوائه على كميات مُركزة من المركبات التي تحتوي على الكبريت، مثل الأليسين.

5-الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهابات والأمراض الالتهابية المصاحبة لبعض الأمراض، بالإضافة إلى أنه يساهم في رفع جهاز المناعة بالجسم، وجعلها تقاوم الأمراض، ويساعد الزنجبيل في تقليل الغثيان، بالإضافة إلى مساعدته في تقليل الألم المزمن، ويحتوي على خصائص لخفض الكوليسترول الضار من الجسم.

6-السبانخ:

السبانخ من الخضروات المليئة بفيتامين “سي” بالإضافة إلى احتوائها على العديد من مضادات الأكسدة والبيتاكاروتين، ما يزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى والأمراض، ومن الأفضل تناولها بصورتها الطبيعية للحفاظ على فوائدها للجسم.

7-اللبن:

يحتوي اللبن على فيتامين “د” الذي يساعد على رفع جهاز المناعة بالجسم، ويعزز دفاعاته الطبيعية ضد الأمراض، ويمكن إضافة العسل الأبيض له للحصول على أكبر فوائد ممكنة لتعزيز المناعة، خاصة عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التي ظهرت مؤخرًا.

8-الكركم:

يستخدم الكركم كمضاد للالتهابات، كما يساهم في علاج التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي، ويحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تساعد في الحد من الإصابة بالأمراض، كما تعمل على تعزيز جهاز المناعة.

9-الشاي:

الشاي بمختلف أنواعه سواء الأخضر أو الأسود على حد سواء يحتوي على مركب الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة، ويساهمان في رفع جهاز المناعة ليستطيع الجسم مقاومة الأمراض، خاصة في فصلي الخريف والشتاء.

10-الكيوي:

يحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفولات والبوتاسيوم وفيتامين K وفيتامين C، ومن المعروف أن فيتامين C يساهم في رفع جهاز المناعة، وزيادة خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى، وجعل الجسم قادر على مقاومة الأمراض.