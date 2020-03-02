شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : اللواء العكيمي يفاجى الجميع ويكشف بالدليل القاطع عن الخونة الذين يقفون وراء سقوط مدينة الحزم (وثيقة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد الحوثي يثلج قلوب اليمنيين بهذا التصريح _ تفاصيل عاجلة من قلب مدينة الجوف بشارة سارة وردت قبل قليل لكافة ابناء الجوف ..الجيش الوطني شن هجوم شرس وايستعيد مدينة الحزم بالكامل "تفاصيل من قلب الحدث" تحرك بريطاني جديد لانهاء الحرب في اليمن والبداية من مسقط "تفاصيل حصرية" عاجل : دولة عربية جديدة تعلن تسجيل اول اصابة بكورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اللواء العكيمي يفاجى الجميع ويكشف بالدليل القاطع عن الخونة الذين يقفون وراء سقوط مدينة الحزم (وثيقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.