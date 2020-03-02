شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. العثور على شيء خطير للغاية في العاصمة صنعاء والحكومة توجه تحذير شديد اللهجة (تفاصيل وصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم، 146 كرتوناً تشمل أحذية عليها كتابة مشابهة للفظ الجلالة تم ضبطها لدى أحد التجار المستوردين بسوق في صنعاء القديمة.

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وحذر مدير مكتب الصناعة بالأمانة صادق صلاح، التجار والمستوردين من استيراد أو تصنيع سلع تسيء للدين الإسلامي.. مؤكدا استمرار فرق الرقابة والتفتيش بالنزول لكافة الأسواق والمخازن ومحال الجملة والتجزئة للتأكد من مدى مطابقة السلع للمواصفات.

وأكد عدم التهاون في تداول أو بيع السلع المسيئة للدين والهوية أو بيع المنتجات الفاسدة أو التالفة المضرة بصحة وسلامة المستهلك أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.

حضر الإتلاف ممثل نيابة الصناعة القاضي أحمد العلفي وممثل مباحث الأموال العامة العقيد ماجد ساري ونائب مدير مكتب الصناعة بالأمانة محمد سودان.

