شكرا لقرائتكم خبر عن اِعلامي وصحفي بارز يفجر مفاجأة صادمة ويؤكد ان سقوط الجوف كان مرهون بتصفية حسابات اخرى غير معلنه مع هذا الطرف ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 11:07 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكد الاعلامي والصحفي اليمني كامل الخوداني، بأنه مخطئ من يظن سقوط الجوف هو سقوط للاصلاح او الشرعية، مؤكدا بأن كل منطقة يسيطر على الحوثيين بمثابة سيطرة المليشيات على قطعة من روحه.

وقال الخوداني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت: مخطئ وواهم من يظن سقوط الجوف سقوط للاصلاح او سقوط للشرعية.

أقرأ أيضا :

سري للغاية .."مؤامرات اقليمية بأدارة سعودية " ما معنى ودلالة الانسحاب المفاجئ للقوات السعودية من الحزم قبل سقوطها بيومين ؟ وهل مصير مأرب ك مصير الجوف ونهم وعمران وصنعاء ؟

Advertisements

واضاف، والذي نفسي بيده ان كل منطقة يسيطر عليها الحوثي كإنها قطعة انتزعها من جسدي.

واشار، كل منطقة تسقط بيد الحوثي هو سقوط لجزء من وطنا وجمهوريتنا سقوط لحرية وكرامة الالاف من أبناء جلدتنا.

وتابع، سقوط لجزء من اجسادنا وليس سقوط لهذا الطرف او ذاك.

وجاء رد الخوداني عقب حملة يشنها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي محامين حزب الاصلاح والشرعية مسؤولية خسارة الجيش والقبائل على الارض.

