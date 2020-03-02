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عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” حدث مرعب في حائل بالسعودية .. جثث ودماء وسط الشارع وحديث عن “انفلات أمني”

عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" من جانبها ذكرت صحيفة “سبق” السعودية المحلية أن الجهات الأمنية في شرطة منطقة حائل، ألقت القبض على شخصين سعوديبن (٢٧ عاماً و٢٤ عاماً) تسببا بإصابة شخصين آخرين، بعد إطلاق النار من سلاح رشّاش عليهما في حي شرق المجم بحائل ظهر اليوم بعد مشاجرة نشبت بينهم. Advertisements

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