شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "تمساح" ضخم يهاجم "لبوة" ويكسر فكها ويهشم رأسها ..شاهد كيف انتقمت منه الأسود في ملحمة قتالية ليس لها مثيل ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتقمت مجموعة من الأسود بشكل مرعب من تمساح هاجم لبؤة وكسر فكها وهشم رأسها. وبحسب فيديو على يوتيوب، فقد هاجم تمساح ضخم احدى اللبؤات وكسر فكها وهشم رأسها ، فمكان من الأسد زوج اللبؤة الى مهاجمة التماسيح بكل شراسة ، برفقة مجموعة من الأسود لنصرته ضد جنس التمساح في البحيرة. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد • "تمساح" ضخم يهاجم "لبوة" ويكسر فكها ويهشم رأسها ..شاهد كيف انتقمت منه الأسود في ملحمة قتالية ليس لها مثيل ..(فيديو) • مذيعة قناة الجزيرة "علا فارس" في ظهور صارخ بجوار عروسة شقيقها ... ارتدت فستان أحمر فخطفت الأنظار وكانت أميرة الحفل بلا منازع ... شاهد • فيديو مرعب .. سعوديون حاولو اغتصاب طفل يمني وفعلوا به ما لا يتصوّره العقل ..شاهد • أسد يهاجم طفل عمره 8 سنوات ويسحبه من رأسه إلى تحت الشجرة .. وعندما بدأ بالتهامة حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية) Advertisements • فتاة سعودية هجمت على الملك سلمان وحاولت تقبيله .. شاهد كيف رد عليها بتصرف غريب وغير متوقع ..(فيديو) • المذيعة "علا الفارس" تفجر مفاجئة مدوية وتنشر فيديو لفضائح قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" ..شاهد • وداعاً للشيخوخة المبكرة وأمراض القلب والزهايمر والسرطان .. هذة الثمرة اللذيدة والرخيصة الثمن تنهي مشكلتك للأبد وتحميك من أخطر الأمراض القاتله • شاهد : عريس يضع عروسته في موقف محرج للغاية ويجبرها على هذا الفعل في الشارع بعد حفل الزفاف مباشرة (صورة) --------------------------------- الفيديو الذي رصدته عدسات الكاميرات يبين مدى شراسة التماسيح مقابل ضراوة الأسود ، ويوثق معركة ملحمية بين الزواحف والثديات .

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