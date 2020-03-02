شكرا لمتابعة خبر عن بعد سقوط الجوف..سلطان العرادة يباغت كل شيوخ القبائل ويعترف بكل شجاعة انه لا يستطيع ان يواجه هذا الامر الخطير ويدعوا أبناء مارب عدم مغادرة منازلهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد سقوط الجوف..سلطان العرادة يباغت كل شيوخ القبائل ويعترف بكل شجاعة انه لا يستطيع ان يواجه هذا الامر الخطير ويدعوا أبناء مارب عدم مغادرة منازلهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد سقوط الجوف..سلطان العرادة يباغت كل شيوخ القبائل ويعترف بكل شجاعة انه لا يستطيع ان يواجه هذا الامر الخطير ويدعوا أبناء مارب عدم مغادرة منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.