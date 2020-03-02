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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل..سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر يباغت الجميع ويصعق الملك سلمان وولي عهده ويثير جنونهم بقرار صادم لم يتوقعه احد ( صورة + نص القرار )

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