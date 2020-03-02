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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..شاهد ما فعله الشيخ امين العكيمي قبل قليل وارعب ابو علي الحاكم وقلب موازين القتال في الجوف راسا على عقب ( صورة + فيديو )

وجه اللواء امين العكيمي رسالة شكر لابطال الجيش اليمني في المنطقة العسكرية السادسة والثالثة والسابعة على التضحيات التي قدموها.

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