عدن - ياسمين التهامي - خصصت الفنانة سما المصري الحلقة الجديدة من برنامجها اليوتيوبي “للحريم حصري مع سما المصري” للحديث عن طرق تكبير المؤخرة والصدر.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. سما المصري تشرح “اذاي تنفخي المؤخره” والان مع التفاصيل

وقالت سما المصري ان هناك طريقتان لتكبير المؤخرة والصدر هما حقن الدهون او السيليكون.

غير ان سما اوضحت ان حقن الدهون في المؤخرة لا يبقى اكثر من شهر واحد، حسب خبرتها.

كما تحدثت سما المصري عن كيفية معرفة ان كانت المؤخرة طبيعية او سيليكون.