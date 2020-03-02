شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. سما المصري تشرح “اذاي تنفخي المؤخره” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - خصصت الفنانة سما المصري الحلقة الجديدة من برنامجها اليوتيوبي “للحريم حصري مع سما المصري” للحديث عن طرق تكبير المؤخرة والصدر.
وقالت سما المصري ان هناك طريقتان لتكبير المؤخرة والصدر هما حقن الدهون او السيليكون.
غير ان سما اوضحت ان حقن الدهون في المؤخرة لا يبقى اكثر من شهر واحد، حسب خبرتها.
كما تحدثت سما المصري عن كيفية معرفة ان كانت المؤخرة طبيعية او سيليكون.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سما المصري تشرح “اذاي تنفخي المؤخره” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.