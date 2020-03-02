شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. صدور قرارات تعيين جديدة (الاسماء والمناصب) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مجلس القضاء الأعلى يقر تعيين قضاة لعدد من محاكم محافظات الجمهورية أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم، تعيين عدداً من القضاة للعمل في المحاكم على النحو التالي: أولاً: محافظة عدن القاضي / محمد علي محفوظ بديه - رئيساً للشعبة الشخصية بمحكمة الإستئناف. القاضي / دنيا زاد قائد محمد توكل - عضواً. القاضي / أميمة سعيد عبدالله - عضواً. القاضي / أحمد بن أحمد مرشد - عضواً إحتياطياً بمحكمة إستئناف محافظة عدن. القاضي / محمد أحمد محمد ناصر المجعلي - رئيساً لمحكمة الشيخ عثمان الإبتدائية. القاضي / محمد عبدالجبار أحمد صالح الثوير - رئيساً لمحكمة المنصورة الإبتدائية. القاضي / عمار علوي مسعود سالم - رئيساً لمحكمة البريقة الإبتدائية. ثانياً : محافظة أبين القاضي / عوض حسين ناصر شمبا - رئيساً لمحكمة أحور الإبتدائية. ثالثاً : محافظة لحج محكمة إستئناف محافظة لحج الشعبة الجزائية وتتولى إلى جانب عملها نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الأموال العامة - ويعين القاضي / محمد محمود محسن الجنيدي - رئيساً للشعبة الجزائية. القاضي / عامر صالح أحمد المكلاني - عضواً. القاضي / محمد سعيد قاسم السناني - عضواً. الشعبة المدنية القاضي / علي صالح محسن الحمادي - رئيساً للشعبة المدنية. Advertisements القاضي / قائد حسن حزام البرذقي - عضواً. محمد سعيد سالم حسن - عضواً. الشعبة الشخصية القاضي/ سلطنة محمد سهيل - رئيساً لشعبة الأحوال الشخصية. القاضي / محمد أبوبكر المهندس - عضواً. القاضي / صالح علي صالح باوقيد - عضواً. القاضيان / علي عوض محمد صالح وخالد جعفر عبدالرحمن - عضوان احتياطيان في محكمة استئناف محافظة لحج. رابعاً : محافظة حضرموت محكمة إستئناف محافظة حضرموت القاضي / عبداللّٰه عمر سعيد المعلم - رئيساً للشعبة المدنية. القاضي / محفوظ كرامة عبيد بافطيم - عضواً. القاضي / سالم صالح عوض امبسطي - عضواً. القاضي / خالد العيسائي - عضواً في الشعبة الشخصية محكمة الإستئناف. خامساً : محافظتي مأرب والجوف محكمة إستئناف مأرب والجوف القاضي / محمد عبده اسعد العريقي - رئيساً للشعبة الجزائية والمدنية والشخصية. القاضي / محمد هزاع محمد المجاهد - عضواً. القاضي / محمد صالح علي مصلح الصباري - عضواً. القاضي الدكتور / نافع عبدالقوي العلفي - عضواً. وزارة الإعلام- المكتب الاعلامي عدن*

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