شكرا لبحثكم عن خبر مصادر اعلامية: الشرعية تحرك ثلاثة الوية لاستعادة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت أولى مجاميع قوات عسكرية ضخمة، مساء اليوم، إلى محافظة الجوف قادمة من محافظة مأرب. وذكرت مصادر ميدانية في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " أن تلك القوات تتكون من ثلاثة ألوية عسكرية مع كافة عتادها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأوضحت المصادر أن توجيهات عليا صدرت لقيادة الجيش لإستعادة مديريتي الحزم والغيل، والانطلاق نحو محافظتي صنعاء وعمران لإستعادتها من مليشيات الحوثي الانقلابية