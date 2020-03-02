شكرا لبحثكم عن خبر شركة نفطية تحرج العيسي في عدن وتقدم كمية من الديزل لانقاذ الكهرباء .. وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عاجل/ شركة فامبا للمحروقات النفطية تقدم مساعدة عاجلة لسكان العاصمة عدن

عدن - خاص

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شركة فامبا للمحروقات النفطية تقدم للحكومة كمية من مادة الديزل من مخزونها الخاص في مصافي عدن بهدف تلبية احتياج محطات كهرباء عدن للديزل والعجز الحاصل في التوليد الكهربائي.

وكشف وثيقة صادرة من الشركة تقدم خلالها كمية ٣٤٠٠ طن من مادة الديزل الخاص بها والموجودة بخزنات مصافي عدن لمؤسسة الكهرباء كسلفة عاجلة من أجل تعزيز النقص الكبير في وقود محطات الكهرباء حتى توفير المخصص واعادة نفس الكمية للشركة.

وعبر مواطنون عن تقديرهم لهذه اللفتة الانسانية من قبل شركة فامبا للمحروقات النفطية ومساهمتها التي تأتي في وقت تعاني فيه العاصمة عدن وسكانها ازدياد الانقطاعات التيار الكهربائي الناتج عن شح وقود محطات الكهرباء.

الكهرباء.