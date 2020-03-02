شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "صحة المخا" يطلق حملة للتوعية بمخاطر كورونا في المدارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات أطلق مكتب الصحة العامة والسكان في مدينة المخا، الاثنين، حملة للتوعية بمخاطر كورونا بين طلبة المدارس.

Advertisements وتشمل الحملة فقرات إذاعية إرشادية في طابور الصباح، تشمل جميع مدارس المخا للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه. وشددت الفقرات الإرشادية على النظافة الشخصية وعدم الاختلاط في حالة حدوث إصابات مع تجنب مجالسة الأشخاص المشتبه إصابتهم بأعراض الإنفلونزا وغسل اليدين بالماء والصابون.

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