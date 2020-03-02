"حضرموت الجامع" تعقد اجتماعها الثقافي الأول بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا عقدت الدائرة الثقافية بمؤتمر حضرموت الجامع امس برئاسة الدكتور عبدالعزيز الصيغ اجتماعها الأول بعد ان اكتمل تشكيل اعضائها .

Advertisements وقد شكل في الاجتماع لجنتان هما لجنة مجلة صدى حضرموت ولجنة الانشطة الثقافية. وقد استعرضت الدائرة الجهود الجارية في اصدار المجلة التي يتوقع صدورها قريبا، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من أعضائها حول النشاط الثقافي الذي بدأ بفعالية احياء ذكرى الشاعر حسين المحضار، على أن يتم آخر الشهر الحالي تنفيذ الفعالية الثقافية الثانية.

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