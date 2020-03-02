رسالة نارية من مدير عام شرطة تعز إلى رفقاء النضال والكفاح الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

تعز - الخليج 365

بعث مدير شرطة محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، رسالة نارية إلى رفقاء النضال والكفاح الوطني.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص الرسالة كما وردت:

إلى رفاق النضال والكفاح الوطني، إلى الأبطال في الجيش والأمن والمقاومة، المرابطين في جبهات القتال والدفاع عن الجمهورية والدولة، الصامدين أمام الكهنوت السلالي الانقلابي الرجعي، إلى كل يمني حر أبي يرفض العبودية والانضواء تحت راية السلالية والعودة لماضي الإمامة وظلامها.

معركتنا مع الانقلابيين الحوثيين مصيرية بالنسبة للأرض والشعب والدولة، وهي معركة وطنية خالصة فصولها طويلة وشاقة بما تحمله من تركات ثقيلة حملتها العقود الماضية ما بعد ثورة سبتمبر على الإمامية الأولى، والانتصار عليها يستوجب الصبر والثبات على المبادئ الوطنية وتوحيد الصفوف في وجه عدو اليمنيين كافة.

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نقاتل اليوم لأجل مستقبل الشعب ودفاعا عن أرضنا ووطننا وأعراضنا وكرامتنا وديننا، ويجب أن لا توقفنا محطات تراجع أو انكسار، فهدف حربنا لا يتعلق بمعركة واحدة أو منطقة معينة أو هدف مرحلي، هدفنا أوسع من ذلك بكثير وأسمى من كل شيء، حين يتعلق الأمر باستعادة وطن ودحر السلالة بما لديها من إرث كهنوتي استدعته لتطويع الشعب وإعادته لقيود تسلطها وعبوديته.

إن الجيش والمقاومة أمام معركة وجودية في دحر السلالية ورموز العبودية من كل أرجاء الوطن ورفع شعار الحرية والعدالة في ظل راية الجمهورية واليمن الاتحادي شاء من شاء وأبى من أبى ، ولن تتوقف هذه الحرب الا باقتلاع جذور من اندلعت الثورات الوطنية ضدهم، بأهدافها السامية بحجم الوطن وكرامة وحرية كل يمني.

فلا تبتئسوا ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون ،،،

الخلود للشهداء والشفاء للجرحى والبقاء للوطن

العميد /

منصور عبدالرب الأكحلي

مدير عام شرطة محافظة تعز