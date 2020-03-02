تعز.. إقرار منح 5 % من الطاقة الإستيعابية في الجامعات والمدارس الأهلية لأبناء الشهداء والمعاقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

تعز - الخليج 365

أقر إجتماع عقد اليوم بديوان عام محافظة تعز برئاسة الدكتور عبد القوي المخلافي وكيل أول المحافظة وضم رؤساء جامعه تعز وعدد من الجامعات الأهلية وممثلي التعليم الأهلي بالمحافظة، منح 5% من الطاقه الإستيعابية لكل جامعة ومدرسة خاصة، لأبناء الشهداء والمعاقين.



كما اقر اللقاء توحيد نافذه واحده للتخاطب والتنسيق مع الجامعات والتعليم الأهلي ومخاطبة وزارة التعليم العالي بإعطاء أولاد الشهداء والمعاقين الأولوية في المنح الداخلية والخارجية إذا توفرت لديهم المعايير والشروط وفاء وعرفانا لدماء الشهداء والجرحى الذين رووا بدماءهم الزكية تراب هذا الوطن لإسقاط المشروع الفارسي ودحر المليشيات الحوثية الإنقلابية.

وأكد الدكتور عبد القوي المخلافي خلال اللقاء أن التضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى والمرابطين في جبهات العز والكرامة لما فتحت الجامعات والمدارس أبوابها منوها بهذا الصدد أن اقل واجب يمكن ان تقدمه هذا الجامعات والمدارس الأهلية هو استيعاب أولاد الشهداء والجرحى والمعاقين وأولادهم بحسب الآلية المتفق عليها في اجتماع سابق حضره وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم.

واكد المخلافي اهتمام السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان بملف الشهداء ورعاية ابناءهم وملف الجرحى ورعايتهم مثمنا جهود جامعة تعز والجامعات الأهلية في اعطاء منح مجانيه لأولاد الشهداء في السنوات الماضية.

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من جانبه أكد وكيل المحافظة لشؤن الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري على الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا كإستحقاق أدبي واخلاقي وانساني مع اولاد الشهداء والمعاقين الذين ضحوا بانفسهم كي نأمن وكي نعيش في حرية وكرامة غير ممتهنين، وأن مايتم إقراره في الاجتماعات بهذا الخصوص، سيكون ملزما على الجميع دون إستثناء.

كما أبدى القائم بأعمال رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب استعدادالجامعة في استيعاب أبناء الشهداء والمعاقين ممن توفرت لديهم المعايير وتجاوزوا الاختبارات في مختلف الكليات وبحسب امكانات الجامعه.

وطالب العقاب بمخاطبة وزارة التعليم العالي لتحديد نسبة كبيرة من المقاعد الدراسية تتناسب مع حجم تضحيات ابناء تعز وعدد الشهداء والمعاقين كون الوزارة هي المشرفه على الجامعات.

الى ذلك أشاد مدير عام مكتب التربية والتعليم الاستاذ عبدالواسع شداد بدور الشهداء والجرحى في الدفاع عن تعز وابدى استعداده في التنسيق مع المدارس الأهلية عبر شعبة التعليم لاستيعاب كل أولاد الشهداء والمعاقين واستيعابهم في المدارس القريبه من سكنهم وتوزيعهم توزيع عادل على كل المدارس بحسب امكانات كل مدرسه وحجم الطلاب فيها .

حضر الاجتماع رئيس مؤسسة رعاية للشهداء والجرحى ممثلا للجرحى والاستاذ عبدالكريم المجاهد مدير شعبة التعليم بمكتب التربية بالمحافظة.