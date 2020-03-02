بالصور.. مصلحة الدفاع المدني بتعز تدشن أنشطتها التوعية والإرشادية في المدارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

تعز - الخليج 365

دشنت مصلحة الدفاع المدني صباح اليوم نزولها لعدد من المدارس للقيام بأنشطتها التوعوية والإرشادية بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني.



وقام مدير المصلحة العقيد علي محمد حسان صباح اليوم برفقة فريق متخصص من الدفاع المدني بزيارة إلى مدرسة نعمة رسام وحضور الإذاعة المدرسية التي خصصت لتوعية الطالبات عن كيفية التعامل مع الحرائق وطرق الوقاية منها.

وألقى العقيد علي محمد حسان كلمة إرشادية للطالبات حث من خلالها جميع الطالبات على ضرورة الإستفادة من هذه الزيارة التوعوية وتعلم الأساليب والطرق العملية التي يقدمها فريق الدفاع المدني أثناء هذه الزيارات في كيفية التعامل مع الحرائق وإطفاء أاسطوانات الغاز في حال اشتعالها

وقدم فريق الدفاع المدني خلال الزيارة شرحا عمليا مفصلا في كيفية إطفاء الحرائق والتعامل مع اسطوانات الغاز بالطرق الصحيحة والسليمة وقامت بعد ذلك عددا من الطالبات بالتطبيق العملي في إطفاء عددا من اسطوانات الغاز المشتعلة .

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وقد عبرت إدارة مدرسة الشهيدة نعمةرسام عن تثمينها للدور الذي تقوم به مصلحة الدفاع المدني من خلال الحملة التوعوية والتي ستسهم في نشر الوعي لدى الطالبات في التعامل مع نشوب أي حريق وكيفية إخماد الحرائق خلال فترة قصيرة .

حضر التدشين نائب مدير مصلحة الدفاع المدني النقيب معاذ السامعي وملازم أول عبدالحكيم الشميري ومساعد أول عبدالباسط الشميري ومساعد بسام الشرعبي .