شكرا لقرائتكم خبر عن وردت للتو...خارطة تبين مناطق السيطرة على الارض في الجوف ولمن الغلبة حتى اللحظة..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية ان الوضع في محافظة الجوف خطير جدا وسط استقدام مليشيات الحوثيين لتعزيزات بشرية هائلة لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف. ونفت المصادر ما يتم الترويج له عن سيطرة الجيش الوطني على مدينة الحزم مؤكدا ان المليشيات الحوثية مستمرة بالزحف باتجاه الشرق . جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت المصادر تشن في الاثناء هجوما مكثفا باتجاه معسكر اللبنات في الحدود الفاصلة بين مارب والجوف . ودعت المصادر قيادة الشرعية لتحرك جاد لوقف تقدم المليشيات الحوثية من تقدم نحو مارب من الشمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردت للتو...خارطة تبين مناطق السيطرة على الارض في الجوف ولمن الغلبة حتى اللحظة..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.