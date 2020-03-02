شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...مصادر عسكرية تزف قبل قليل بشرى سارة لكل اليمنيين من جبهات القتال المشتعلة في الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية بتمكن الجيش الوطني بإسناد القبائل بقيادة القيل اليماني الشجاع الأمين العكيمي من استعادة مدينة الحزم بالكامل . وقال المصادر أن الجيش الوطني تمكن من استعادة مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف و بقيت بعض المجاميع الحوثية محاصرة في مستشفى المدينة و بعض مزارع المواطنين . جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضحت المصادر أن الجيش الوطني استطاع قلب المعادلة وشن هجوم شرس واستعادة مدينة الحزم بالكامل , كما كبد الحوثي خسائر كبيرة في الارواح والعتاد، وفرار جماعي لمليشيات الحوثي .

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