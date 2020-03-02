شكرا لقرائتكم خبر عن البخيتي يكشف عن مصير أمين العكيمي وبماذا وعده السيد عبدالملك الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف عضو مجلس الشورى اليمني، محمد البخيتي، مساء اليوم الاثنين، عن تمكنت أبطال الجيش واللجان الشعبية من محاصرة أمين العكيمي محافظ الجوف المعين من الرئيس المستقيل هادي.

وقال البخيتي في سلسلة تغريدة له على حسابه في تويتر:” الشيخ أمين العكيمي قاتلنا في الجوف بشراسة على مدى خمس سنوات حتى حوصر داخل بيته وأصبح أمام خيارين، إما القتل ، وهو في الموقع الخطأ، وملاقاة المصير البائيس وإما تحمل ذل الأسر لرجل في مثل مكانته ووجاهته”.

الشيخ امين العكيمي قاتلنا في الجوف بشراسة على مدى خمس سنوات حتى حوصر داخل بيته وأصبح أمام خيارين، إما القتل وهو في الموقع الخطأ وملاقاة المصير البائس وإما تحمل ذل الاسر لرجل في مثل مكانته ووجاهته.



ليس غريبا على السيد أن يعفو عند المقدرة وليس عيبا علىhttps://t.co/MJ6xPPr536 — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) March 2, 2020

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محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti)@M_N_Albukhaiti

جديد "الخليج 365"

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الشيخ امين العكيمي قاتلنا في الجوف بشراسة على مدى خمس سنوات حتى حوصر داخل بيته وأصبح أمام خيارين، إما القتل وهو في الموقع الخطأ وملاقاة المصير البائس وإما تحمل ذل الاسر لرجل في مثل مكانته ووجاهته.

ليس غريبا على السيد أن يعفو عند المقدرة وليس عيبا علىhttps://www.facebook.com/1405747299720220/posts/2248425418785733/ …

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الشيخ امين العكيمي قاتلنا في الجوف بشراسة على مدى خمس سنوات حتى حوصر داخل بيته وأصبح أمام خيارين، إما القتل وهو في الموقع الخطأ وملاقاة المصير البائس وإما تحمل ذل الاسر لرجل في مثل مكانته ووجاهته.



ليس غريبا على السيد أن يعفو عند المقدرة وليس عيبا علىhttps://t.co/MJ6xPPr536 — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) March 2, 2020

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

الشيخ امين العكيمي قاتلنا في الجوف بشراسة على مدى خمس سنوات حتى حوصر داخل بيته وأصبح أمام خيارين، إما القتل وهو في الموقع الخطأ وملاقاة المصير البائس وإما تحمل ذل الاسر لرجل في مثل مكانته ووجاهته.



ليس غريبا على السيد أن يعفو عند المقدرة وليس عيبا علىhttps://t.co/MJ6xPPr536 — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) March 2, 2020

وأضاف عضو مجلس الشورى:” ليس غريباً على السيد أن يعفو عند المقدرة وليس عيباً على العكيمي أن ينال العفو بالسماح له بالخروج ومن معه معززرين مكرمين فهذه شيم اليمنيين وعاداتهم والحرب سجال..ولكن العيب أن لا يفي العكيمي بما التزم به في وجيه القبائل وعلى رأسهم الشيخ أحمد بن جلال والشيخ ثهيد حسن ناجي بن معيلي والشريف يحيى بن علي النمس والشيخ ربيع العكيمي وغيرهم”.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على أجزاء واسعة من محافظة الجوف شمالي اليمن، بعد معارك عنيفة مع قوات التحالف.