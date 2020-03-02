شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اقوى قبائل الجوف تفاجئ الجميع وتعلن النفير العام ضد الحوثيين والبدئ بعملية التحرير بقيادة الشيخ العكيمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يساند الجيش الوطني في هذه الاثناء قبائل دهم بشكل عام التي لبت دعوة اللواء امين العكيمي لتحرير محافظة الجوف . وقال مراسل مأرب برس في محافظة الجوف ان الجيش الوطني الذي أعاد تموضعه شرق مدينة الحزم , شن الليلة هجوما معاكسا , باتجاه مدينة الحزم عاصمة المحافظة .

وأضاف المراسل ان اشتباكات عنيفة تدور حاليا على عتبات مدينة الحزم بكافة أنواع الأسلحة , موكدا ان الجيش الوطني أوقع أعداد كبيرة من المليشيات في الاسر بعد محاولاتها التقدم شرق المدينة خلال الساعات الماضية, عبر عدد من الكمائن . جديد "الخليج 365" Advertisements

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