شاهد : لطفية باب الحارة تكشف مابين «فخذيها» بظهور جريء! .. (صور صادمة)

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عدن - ياسمين التهامي - صدمت الفنانة السورية ليليا الاطرش والتي جسّدت شخصية لطفية في مسلسل باب الحارة جمهورها بنشر احدث صور لها .

واطلت لطفية باب الحارة بفستان قصير يكشف فخذيها ما عرّضها لانتقادات لاذعة من محبيها الذين اعتبروا ان هذه الاطلالات لا تناسبها .

وعلقت لطفية باب الحارة على الصورة قائلة : "في انتظار أيام حلوة تجبر الخاطر " لكنها تجاهلت تعليقات متابعيها ولم ترد عليهم .

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