شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : تحرك بريطاني جديد لانهاء الحرب في اليمن والبداية من مسقط "تفاصيل حصرية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : دولة عربية جديدة تعلن تسجيل اول اصابة بكورونا الحوثي بحالة رعب وفزع عند سماع خبر تحرك "قائد بارز" باتجاة الجوف "تفاصيل حصرية" شاااهد ما ذا يحدث في قلب معارك الجوف صاروخ حراري حوثي يسقط على أكبر معسكرا الشرعية .. وما مصير " اللواء العكيمي " مراسل قناتي العربية والحدث‏ محمد العرب يفاجئ الجميع بأحداث الجوف وعملية اعدام نفذها الحوثين طالت كوادر طبية و..ما مصير طاقم قناة المسيرة !

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تحرك بريطاني جديد لانهاء الحرب في اليمن والبداية من مسقط "تفاصيل حصرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.