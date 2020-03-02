شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة وخريطة توضيحية من واقع الاحداث تقطع الشك باليقين وتظهر الطرف المسيطر على الارض في الجوف وحدود مأرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 08:37 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكدت مصادر محلية لشبكة "أبابيل نت" ان الوضع في محافظة الجوف خطير جدا وسط استقدام مليشيات الحوثيين لتعزيزات بشرية هائلة لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف.

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مؤشرات خطيرة ل سقوط محافظة استراتيجية في وسط اليمن بيد الحوثيون وبهذا تكون قد سقطت جميع معاقل الشرعية في الشمال ولم يتبقى سوى مأرب وجزأ من الساحل الغربي !

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ما الذي يحدث بالجوف ؟ أين الحقيقة ؟ في ظل توارد انباء عن سيطرة الحوثيون على مديرية الصفراءآخر معاقل الشرعية في الجوف !"الحقيقة كاملة في التفاصيل"

ونفت المصادر ما يتم الترويج له عن سيطرة الجيش الوطني على مدينة الحزم مؤكدا ان المليشيات الحوثية مستمرة بالزحف باتجاه الشرق .

وقالت المصادر تشن في الاثناء هجوما مكثفا باتجاه معسكر اللبنات في الحدود الفاصلة بين مارب والجوف .

ودعت المصادر قيادة الشرعية لتحرك جاد لوقف تقدم المليشيات الحوثية من تقدم نحو مارب من الشمال.

