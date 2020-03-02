شكرا لقرائتكم خبر عن أنهيار غير مسبوق للريال اليمني في ظل التصعيد والمعارك المحتدمة في مختلف مناطق اليمن "آخر تحديث ل اسعار الصرف " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 09:27 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنيية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثثين 2 مارس 2020 وكانت الاسعار كالتالي: أسعار الشراء : - ⁦الريال السعودي : 170 ⁦ -الدولار الأمريكي : 646 ⁦ - الدرهم الإماراتي : 173.5 - ⁦الريال العماني : 1660 Advertisements أسعار البيع ⁦: - الريال السعودي : 171 ⁦ -الدولار الأمريكي : 651 -⁦الدرهم الإماراتي : 175.5 -⁦الريال العماني : 1685 للعلم فان اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة



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