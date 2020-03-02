شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل ..نداء استغاثة عاجل وتوقعات بنزوح 25 ألف اسرة من الجوف..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت الاحداث الاخيرة بمحافظة الجوف بموجة نزوح كبيرة للسكان الى محافظة مأرب المجاورة.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب إنها رصدت يوم أمس موجة نزوح كبيرة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب المتاخمة لها جراء تصعيد ميليشيا الحوثي.

وأضافت الوحدة في بيان، أنها تتوقع أن يصل عدد الأسر النازحة من الجوف إلى نحو 25 ألف أسرة خلال الساعات الأربع وعشرين القادمة.

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وأضافت الوحدة "عملية النزوح أكبر من قدراتنا وقدرة السلطة المحلية والمجتمع، كما أنها أكبر من قدرات المنظمات العاملة في مأرب على استيعاب موجة النزوح هذه".

وأطلقت إدارة الوحدة نداء استغاثة عاجل لجميع المنظمات الدولية وجميع الجهات المعنية بالعمل الإنساني للتحرك العاجل لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وحذرت الوحدة من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد بكارثة إنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في محافظة الجوف كون أغلبهم من النازحين.